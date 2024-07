Malore improvviso, trovato morto in spiaggia: bagnanti sotto choc

Il caldo afoso di queste giorni sta mettendo a dura prova il nostro fisico. In molti sono partiti per mare o montagna in cerca di un po’ di refrigerio. Purtroppo per un uomo la sua vacanza al mare si è trasformata in una vera e propria tragedia. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori per lui non c’è stato nulla da fare. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Numana, malore fatale in spiaggia per un 75enne: i fatti

Quella che doveva essere una normale giornata in spiaggia si è trasformata in una tragedia. Un uomo di 75 anni è morto nel pomeriggio di ieri 25 Luglio 2024 mentre si trovava al mare da solo, a Numana, in provincia di Ancona, lungo un tratto di spiaggia libera vicino alla foce del fiume Musone, al confine con Porto Recanati, in provincia di Macerata. Come riportato da Leggo, alcuni bagnanti lo hanno visto in difficoltà mentre si trovava in acqua e dove probabilmente è stato colto da un malore. Immediatamente sono stati avvisati i soccorsi, i quali hanno fatto di tutto per salvare l’uomo.

