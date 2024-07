Malore improvviso mentre gioca a calcetto: muore davanti agli amici

Quella che doveva essere una semplice partita tra amici si è trasformata in una vera e propria tragedia. Un ragazzo di 33 anni si è accasciato al suolo dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre stava disputando una partita di calcetto. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. Questa storia ha sconvolto una comunità intera. (Continua a leggere dopo le foto)

Cesena, malore mentre gioca a calcetto: muore a 33 anni

Una vera e propria tragedia è avventua a Cesena, in Romagna, dove un ragazzo di 33 anni si è accasciato al suolo dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre stava disputando una partita di calcetto insieme agli amici. Come riportato da The social post, il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante i medici del 118 siano giunti sul posto in pochi minuti. Gli amici della vittima inizialmente avevano pensato a un calo di pressione o a un colpo di calore. Poi quella che doveva essere una semplice partita per divertirsi tra amici si è trasformata in un incubo che ha sconvolto l’intera comunità.

