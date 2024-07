Sinner malore. Il match tra il tennista altotesino e Medvedev è stato temporaneamente sospeso. Jannik Sinner ha infatti accusato un malore durante la gara e l’arbitro è stato costretto a sospendere il match. Il tennista è apparso molto affaticato. Il risultato attualmente è 1-1 (7-5, 4-6). (Continua…)

Leggi anche: Wimbledon, Sinner batte anche Shelton e conquista i quarti con Medvedev

Leggi anche: Wimbledon, Sinner-Berrettini: il derby azzurro che tutti avrebbero voluto evitare

Sinner malore durante il match con Medvedev

Sinner e Medvedev sono in campo per i quarti di finale di Wimbledon. Il primo set è stato vinto dal tennista altotesino al tie-break, mentre il russo si è imposto nel secondo per 6-4. Nel terzo set, la partita è stata sospesa per undici minuti a causa di un capogiro a Sinner, che è uscito dal campo con medico e fisioterapista.

Durante il terzo set, dopo il break di Medvedev, Sinner ha chiesto l’aiuto del fisioterapista, dicendo di avere un giramento di testa. Il fisioterapista ha misurato la pressione al tennista e successivamente è arrivato anche il medico. La partita è temporaneamente sospesa.