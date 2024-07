Wimbledon Sinner ai quarti di finale con Medvedev. Il tennista altoatesino non delude e si qualifica per i quarti di finale di Wimbledon 2024. Jannik vince in tre set contro Ben Shelton con un punteggio di 6-2, 6-4, 7-6 in due ore e dieci minuti di gioco. Il numero uno al mondo inizia subito forte nel primo set con un netto 6-2, ottiene un altro break nel secondo parziale per chiudere 6-4 e infine vince al tie-break nel terzo set dopo aver recuperato l’unico break dell’americano.

“È stato un match molto difficile soprattutto nel terzo set – ha commentato il numero uno dell’Atp a fine partita dal campo – nel tie break ho anche dovuto salvare due set point. Queste partite possono anche durare molto e sono felice di averla chiusa in tre set in questa atmosfera incredibile”. Jannik vola dunque ai quarti del prestigioso torneo dove incontrerà Medvedev.