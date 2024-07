Tennis. Wimbledon, Sinner-Berrettini: il derby azzurro che tutti avrebbero voluto evitare. Il Torneo di Wimbledon, anche noto come Wimbledon, è il più antico evento nello sport del tennis. Terzo torneo del Grande Slam in ordine cronologico annuale, preceduto dall’Australian Open e dagli Open di Francia e seguito dagli US Open, è l’unico Slam ad essere giocato sull’erba. Già da venerdì scorso si sapeva che al 2° turno con ogni probabilità ci sarebbe stato un derby azzurro di immenso spessore tra il numero 1 al mondo e il finalista di Wimbledon 2021. (Continua a leggere dopo le foto)

Alla suggestività del testa a testa tra due amici, fa infatti da contraltare la certezza che comunque andrà, uno dei due saluterà Church Road già questa sera 3 Luglio 2024. Sinner non è solito fare sconti ai suoi connazionali. I precedenti parlano chiaro: il numero 1 al mondo nel massimo circuito ha vinto 13 volte su 13 contro tennisti italiani. Un dato mostruoso, che va a spaventare Berrettini. I palmares dei due azzurri su erba, se messi a confronto, potrebbero suggerire che tra Sinner e Berrettini sia un match estremamente equilibrato. Berrettini lancia segnali anche dalla sala stampa di Wimbledon: “Credo che anche lui non sia molto contento di questo incrocio. Secondo me siamo scontenti pari, anche se lui è più in forma e arriva con qualcosa in più. Io la voglio prendere come una sfida per vedere dove è il mio livello, per vedere come sto giocando”.