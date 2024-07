Malore durante la partita, Lorenzo si accascia e muore a 24 anni

Malore improvviso sul campo durante la partita di calcetto per un giovane 24enne. La tragedia si è consumata mercoledì pomeriggio a Ardea, sul campo sportivo dove il giovane stava giocando una partita insieme agli amici. Il malore si è rivelato fatale. (Continua…)

Malore durante la partita di calcetto: Lorenzo muore a 24 anni

Un malore improvviso ha colpito Lorenzo Morellini, di 24 anni, mentre disputava una partita di calcetto insieme ai suoi amici. È avvenuto proprio sotto gli occhi dei suoi amici, si è accasciato e per lui non c’è stato nulla da fare. L’arrivo dei soccorsi è stato inutile. Il giovane non ce l’ha fatta ed è morto sul campo davanti ai propri amici. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)