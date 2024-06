Ragazzo di 15 anni trovato morto nel parco: cosa si sa

Nel tardo pomeriggio di ieri, è stato trovato in un parco cittadino il corpo senza vita di un ragazzo di 15 anni. I soccorritori, allertati tempestivamente, sono accorsi sul posto, ma per il giovane già non c’era nulla da fare. La zona è stata subita isolata e sono state avviate le indagini. (Continua…)

Ragazzo trovato morto nel parco

Nella giornata di ieri, nel parco Robert Baden Powell, situato in via Raffaello, è stato trovato il corpo di un giovane di 15 anni. Quando sono arrivati i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. Stando alle prime informazioni sull’accaduto, il corpo del ragazzo presentava ferite compatibili con coltellate, suggerendo che la vittima possa essere stata aggredita al termine di una lite con dei coetanei. Il parco, infatti, è solitamente frequentato da ragazzini. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)