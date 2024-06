Home | Famiglia bloccata in mezzo al fiume rischia di annegare: il dramma in Italia

La tragedia del Natisone ha decisamente sconvolto l’Italia intera. Tre giovani sono stati uccisi da una improvvisa inondazione. I corpi delle due ragazze sono stati ritrovati subito dopo, invece il corpo di Cristian resta ancora disperso. Il ragazzo ora sarà cercato lungo gli argini del fiume e nel frattempo verranno sospese le attività subacquee, di navigazione e di perlustrazione aerea. Nei prossimi giorni, se le verifiche non daranno ancora esito, ci sarà un nuovo aggiornamento dei protocolli. In queste ore è avvenuto un nuovo dramma in Italia a causa di una famiglia bloccata in mezzo ad un fiume. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragedia alla stazione di Maddaloni a Caserta: uomo travolto e ucciso dal treno

Leggi anche: Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da un macchinario. Lo choc dei colleghi

Leggi anche: Malore in bici, cade in mare e poi la tragedia: Carmelo muore in modo atroce

Leggi anche: Tragedia in autostrada, travolto e ucciso dal tir in corsa

Brescia, famiglia bloccata nel fiume: rischia di annegare

Un nuovo dramma si stava per consumare nella giornata di ieri 22 Giugno 2024 a Carpendolo, in provincia di Brescia. Come riportato da Leggo, i componenti di una famiglia di origini straniere sono stati salvati dai Vigili del Fuoco intervenuti a Carpenedolo nel Bresciano. I quattro, padre, madre e due bambini, erano rimasti bloccati da alcune piante su una barca lungo il fiume Chiese e rischiavano davvero di annegare. Grazie all’intervento delle squadre di soccorso, la famiglia è stata tratta in salvo. Che dire? Immediatamente la situazione ha fatto pensare alla tragedia del Natisone e alle ricerche senza sosta del corpo di Cristian ancora disperso.

“Scopriamo altri dettagli nella pagina successiva”