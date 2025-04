Il TG di Sport.it del 24 aprile 2025

Le notizie sportive più calde di giornata, solo qui, nel TG di Sport.it.

Cambia la Champions League: l’UEFA pensa a rivoluzionare i regolamenti. In caso di parità nei tempi regolamentari, niente più supplementari: si andrebbe subito ai rigori. Una scelta che punta a ridurre lo stress fisico sui giocatori. Inoltre, si discute il possibile ritorno al divieto di derby tra squadre dello stesso paese prima dei quarti.

In Coppa Italia è il Milan a esultare: i rossoneri battono l’Inter e si prendono la finale. Conceicao, alla guida del Diavolo, predica calma: “La stagione è ancora lunga, vietato distrarsi.” Dall’altra parte del Naviglio, invece, serata amara per l’Inter, che paga l’assenza di Lautaro e Thuram e una rosa corta che non regge i ritmi di tre competizioni. Ora i nerazzurri devono reagire: scudetto e Champions sono ancora lì, ma servirà compattezza.

Tennis, Rafael Nadal interviene sul caso Sinner. Il maiorchino difende il tennista italiano, definendolo un ragazzo onesto e invitando tutti a tornare a parlare di sport e basta. Parole dunque che riportano serenità attorno a Jannik in vista del ritorno in campo.

Chiudiamo con il ciclismo: Tadej Pogacar non smette di stupire. Lo sloveno domina la Freccia Vallone con una prova straordinaria, confermandosi ancora una volta uno dei fenomeni di questo sport. Le Classiche di primavera hanno il loro re.