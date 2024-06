Home | Malore in bici, cade in mare e poi la tragedia: Carmelo muore in modo atroce

Carmelo, 67 anni, era sulla sua bicicletta quando ieri pomeriggio è morto cadendo in mare in seguito a un malore. La vittima di professione faceva il carpentiere, al momento della tragedia non aveva documenti e pertanto le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno impiegato più tempo per identificarlo.

Leggi anche: Scontro tra due auto in Italia, il bilancio è drammatico: chi è la vittima

Leggi anche: Tragedia in autostrada, travolto e ucciso dal tir in corsa

Carmelo muore in modo atroce

Carmelo Monteleone è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere finito in mare alla Cala di Palermo, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Monteleone stava pedalando sulla banchina della Cala quando, all’altezza del centro velico siciliano, ha perso il controllo della bici cadendo in acqua. Sul posto è stato soccorso dai pescatori che vedendo la scena, hanno tentato di salvarlo, gettandosi in acqua e trasportando il corpo sul pontile.

Quando sono arrivati i sanitari del 118 e hanno cercato di rianimarlo purtroppo non c’è stato nulla da fare: il 67enne sarebbe morto per sindrome da annegamento. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia, carabinieri e personale della capitaneria di porto che accerteranno la dinamica dell’accaduto. Saranno acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto successo. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Italia, tragico incidente in moto: chi è la vittima

Malore in bici

Da quando potuto accettare l’uomo stava percorrendo in bicicletta il tratto della Cala, quando per cause da accettare è caduto in acqua. Secondo una ricostruzione, supportata anche dalla testimonianza di alcuni presenti, l’uomo si trovava in bicicletta sul porticciolo, all’altezza del Centro velico siciliano, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe finito in mare.