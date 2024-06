Home | Tragedia in autostrada, travolto e ucciso dal tir in corsa

Una tragedia si è consumata in autostrada: un operaio di 41 anni è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante. All’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Leggi anche: Italia, tragico incidente in moto: chi è la vittima

Leggi anche: Tragico incidente in scooter, muore il giovane calciatore italiano

Travolto e ucciso dal tir in corsa

Un operatore in servizio sull’autostrada A27 Mestre-Belluno è stato travolto e ucciso oggi da un tir in transito mentre era intento a segnalare la

presenza di un’automobile in avaria sulla carreggiata. Il fatto è accaduto tra le province di Treviso e Belluno, non lontano dalla località Fadalto (frazione di Vittorio Veneto), in direzione nord. Il decesso dell’operaio, 41 anni, di Breda di Piave, dipendente della De Zottis, è stato immediato: i sanitari del Suem hanno potuto solo costatarne la morte. La vittima è Iosif Vasile, 41 anni, di origini romene, marito e padre di due bambini. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Tragico incidente in Italia, muore ragazza di 24 anni: il dramma in monopattino

Tragedia in autostrada

L’operaio era dipendente di una ditta appaltatrice. Lo spiega una nota di Autostrade per l’Italia, precisando che il traffico sul tratto Vittorio Veneto-Fadalto, verso Belluno, ha ripreso a scorrere normalmente. Secondo quanto riferito, l’uomo stava percorrendo il tratto per raggiungere l’area di cantiere, quando si è fermato in prossimità del km 64+100 per prestare assistenza al conducente di una vettura ferma in corsia di emergenza. In quel mentre è stato investito da un autocarro in transito. Il 41enne è stato scaraventato contro la sua auto e trascinato per centinaia di metri, morendo sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto

Le dinamica del sinistro, precisa Autostrade per l’Italia, è al vaglio della Polizia Stradale. Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i soccorsi sanitari e il personale del nono tronco di Udine di Autostrade per l’Italia. Il conducente del camion da 280 quintali era guidato da T.A., un 55enne straniero, residente a Pesaro Urbino. (continua dopo la foto)

Il cordoglio

“E’ una tragedia che non trova parole, l’ennesima fortunatamente per la famiglia De Zottis a cui esprimiamo le nostre condoglianze – ha commentato il sindaco di Breda di Piave, Cristiano Mosole – in particolare alla famiglia di Iosif che non conoscevo am che per un gesto eroico ha messo a repentaglio incredibilmente la sua vita. Mi dispiace tantissimo, poi chiaramente verranno fatte tutte le indagini del caso ma intanto quello che è successo è irrecuperabile e dispiace tantissimo. La comunità di Breda si stringe naturalmente attorno a Iosif e alla sua famiglia“