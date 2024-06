Home | Tragico incidente in Italia, muore ragazza di 24 anni: il dramma in monopattino

Il drammatico incidente è accaduto intorno alle 19:30 di ieri, lunedì 17 giugno 2024. La giovane è morta mentre stava viaggiando in monopattino: un’auto l’ha investita e non le ha lasciato scampo. Sono in corso accertamenti per fare luce sull’accaduto. Erano molti i testimoni, presenti sul posto quando la ragazza è stata presa sotto. Cosa hanno rivelato a proposito del drammatico incidente? (Continua dopo le foto)

Incidente a Roma, auto investe monopattino: morta una ragazza di 24 anni

Il sinistro si è consumato in via di Tor Bella Monaca, altezza civico 469. Una ragazza di 24 anni a bordo di un monopattino è morta dopo essere stata investita da una macchina. La giovane è stata presa in pieno da un’Opel Astra che viaggiava a velocità elevate. La macchina si è distrutta completamente con l’impatto e il monopattino è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Uno scontro violentissimo che non ha lasciato scampo alla ragazza, morta praticamente sul colpo. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita: le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi. (Continua dopo le foto)

Chi era la vittima dell’incidente e chi guidava l’auto

La vittima dell’incidente era Manila De Luca, una giovane di soli 24 anni. Manila lavorava in una tabaccheria in zona e tutti quelli che la conoscevano sono rimasti sconvolti dall’accaduto. Alla guida dell’Opel Astra che ha investito e ucciso Manila c’era un ragazzo di 22 anni di origine rom. Il giovane sarà sottoposto, come da prassi, ai test per verificare l’eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, in modo da chiarire meglio la dinamica del sinistro. Cosa hanno raccontato i testimoni dell’incidente?

