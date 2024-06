Mario Giuliacci ha annunciato che nei prossimi giorno si abbatterà sull’Italia l’anticiclone africano, che porterà la prima vera ondata di caldo estivo, con temperature fino a 40 gradi in alcune zone. L’esperto meteorologo ha spiegato che il caldo vero e proprio inizierà oggi, martedì 18 giugno 2024. Rispetto ai giorni scorsi dove le temperature erano più miti, nei prossimi giorni avremo un primo assaggio d’estate. Dove farà più caldo in Italia? (Continua dopo le foto)

Meteo, caldo da Nord a Sud Italia

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, l’anticiclone africano “farà sentire la sua presenza tra il 18 e il 26 al Nord, quando avremo temperature intorno ai 30 gradi, addirittura sono previste punte di 32-35 tra il 18 e il 21 sull’Emilia Romagna”. Farà più caldo al centro con “valori sopra i 35 gradi tra il 18 e il 21 giugno e poi fino al 27 oscilleremo intorno ai 30 gradi. Al Sud, infine, l’africano si avvertirà dal 18 al 23, con massime intorno ai 35-40 grandi”, ha spiegato l’esperto a Fanpage. Quali saranno le zone dove si sfioreranno i 40°? (Continua dopo le foto)

Dove farà più caldo al Sud

Al centro le zone più calde saranno Umbria e l’interno della Toscana, dove si sfioreranno i 40°. Il termometro segnerà caldo più intenso in alcune zone del Sud. “I 40 gradi saranno più probabili sulla Puglia, nel Materano, sulla Calabria Ionica e nell’interno della Sicilia. Questi valori massimi non varranno per le zone costiere perché qui l’effetto delle brezze farà si che le temperature siano di 2 o 3 gradi più basse, eccetto che per la Romagna”, le parole del colonnello Giuliacci. Quanto durerà il caldo africano?

