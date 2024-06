Italia, tragico incidente in moto: chi è la vittima

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Un 56enne è morto a seguito di un incidente stradale in moto. Ecco una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragico incidente stradale in Italia: a bordo c’erano 4 giovanissimi

Leggi anche: Tragico incidente in auto, il giovane campione muore a soli 21 anni

Leggi anche: Cristina morta in kayak: l’ultima storia poco prima dell’incidente

Leggi anche: Terribile incidente, nell’impatto muoiono due militari italiani

Udine, 56enne morto a causa di un incidente in moto: i fatti

Sono bastati pochi attimi e un 56enne in sella alla sua moto ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Pier Paolo Marino, questo il nome della vittima, come riportato da Fanpage, è morto nel pomeriggio di ieri 16 Giugno 2024 a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Carlino, lungo la strada provinciale numero 3. L’uomo era in sella a una moto assieme a un’altra persona quando è uscito di strada. Le ferite riportate sono state troppo gravi e così ha perso la vita. Gravi del condizioni della persona che era con lui, condotta d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine con l’eliambulanza. Sul posto i Carabinieri di Latisana e i vigili del fuoco di Cervignano.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”