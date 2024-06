Terribile incidente, nell’impatto muoiono due militari italiani

Questa mattina, poco dopo le 8, un terribile incidente si è verificato sulla strada provinciale del Pollino alle porte di Grosseto. Il bilancio è di due vittime e quattro feriti, di cui uno grave: si tratta di militari dell’aeronautica.

La dinamica dell’incidente

Questa mattina, 5 giugno, si è verificato un terribile incidente stradale nel territorio comunale di Grosseto: due uomini, militari dell’Aeronautica, sono morti in uno scontro frontale tra due veicoli lungo la strada provinciale 80 del Pollino, che dal capoluogo della Maremma porta verso la costa di Marina di Grosseto. Quattro i feriti. Una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta secondo una prima ricostruzione.

Sul luogo dell’incidente è stato necessario l’intervento degli elicotteri Pegaso 1 e Pegaso 2 per il soccorso. Lo schianto è avvenuto praticamente alle porte della città, all’altezza di Principina Terra. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre due persone incastrate tra le lamiere accartocciate. Entrambe le vetture coinvolte appartenevano alle forze armate. A perdere la vita sarebbero i guidatori delle due auto che si sono scontrate. (continua dopo la foto)

Chi sono le vittime

Le vittime dell’incidente stradale avvenuto a Grosseto sono due militari appartenenti al 36° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare di Gioia del Colle. Si tratta del tenente Riccardo Latino e il primo maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci. Secondo quanto appreso, erano a Grosseto per una serie di corsi di aggiornamento. Personale del IV Stormo è immediatamente intervenuto sul posto per supportare le forze dell’ordine e le squadre di soccorso.

Sono quattro i feriti, anche loro tutti militari dell’Aeronautica. Di questi, almeno uno sarebbe grave. Un incidente sulla cui dinamica adesso indaga la polizia municipale, che cerca di capire cosa sia accaduto sulla strada provinciale del Pollino. Tutte le ipotesi sono aperte, dal malore al colpo di sonno. (continua dopo la foto)

Il cordoglio dell’aeronautica militare

Il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il generale di squadra aerea Luca Goretti, a nome di tutto il personale della Forza Armata, “si stringe nel dolore e nel cordoglio ai familiari dei due militari deceduti, il tenente Riccardo Latino e il primo maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci entrambi in servizio al 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (Ba), questa mattina a seguito di un grave incidente stradale occorso sulla strada statale in prossimità dell’aeroporto militare di Grosseto, sede del 4° Stormo Caccia“.

“Nell’incidente – si legge in una nota – sono rimasti feriti altri quattro militari dell’Aeronautica Militare, che erano a bordo di uno dei due mezzi coinvolti e che sono stati immediatamente soccorsi. Le persone coinvolte nell’incidente sono tutti militari dell’Aeronautica Militare, in missione alla base di Grosseto per attività addestrative in corso di svolgimento in questi giorni. Personale del 4° Stormo è immediatamente intervenuto sul posto per supportare le forze dell’ordine e le squadre di soccorso.”