Incendio blocca il traffico dell’aeroporto: colonna di fumo visibile per chilometri

Intorno alle 12 di ieri, martedì 4 giugno 2024, è scoppiato un incendio. La colonna di fumo era visibile da chilometri di distanza. Sono intervenute addirittura sei mezzi dei vigili del fuoco che per ore hanno lavorato per domare le fiamme. L’incendio è scoppiato in un edificio sulla strada che porta all’aeroporto locale. (Continua dopo le foto)

Ibiza, incendio ai magazzini Citubo: fumo visibile da chilometri

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio a Ibiza, nei pressi dell’aeroporto dell’isola. È successo intorno alle 12, nel retro dei grandi magazzini Citubo, in via Cullerot. In quel momento il magazzino era aperto e aveva dipendenti e clienti al suo interno. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del Parco Insulare di Ibiza, che alle tre del pomeriggio erano ancora al lavoro per spegnere le fiamme. Insieme a loro anche diverse pattuglie della Polizia Locale di Sant Josep, vigili del fuoco dell’aeroporto con veicoli e camion compagnia privata, fa sapere il quotidiano locale Diario De Ibiza. (Continua dopo le foto)

Ibiza, incendio vicino all’aeroporto: non ci sono feriti

Le operazioni di volo non sono state influenzate grazie al fatto che la direzione del vento era opposta a quella del terminal. Il traffico dei veicoli in aeroporto è stato rallentato, sia in arrivo che in uscita dal terminal, a causa della mobilitazione delle squadre di emergenza. Fortunatamente, lavoratori e clienti sono riusciti a lasciare in tempo l’edificio, prima che le fiamme lo divorassero. Un dipendente del magazzino ha raccontato cos’è successo prima che scoppiasse l’incendio nel magazzino.

