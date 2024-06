Home | 500 euro per 1,3 milioni di italiani: come funziona e chi ne ha diritto

Una buona notizia sta per arrivare per oltre 1,3 milioni di italiani. A pochi giorni dalle elezioni europee, il governo ha lavorato affinché la premier Giorgia Meloni possa annunciare il nuovo provvedimento della Social card Dedicata a te. È previsto, infatti, per il 6 giugno 2024 l’annuncio della carta. Ad affermarlo, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Con tale sussidio, il Governo introduce, a favore di alcune famiglie una card del valore di 500 euro per la spesa e acquisti di vario genere. Ma vediamo come funziona e chi ne ha il diritto.

Dedicata a te: 500 euro per 1,3 milioni di italiani



Per Giovedì 6 giugno è prevista la presentazione ufficiale della carta, Dedicata a te, mentre l’effettiva distribuzione della stessa ai vari aventi diritto avrà luogo, molto probabilmente, dal mese di luglio in poi; per poi venire usata da settembre. Sarà infatti necessario un po’ di tempo affinché i beneficiari possano recarsi presso i Comuni o gli Uffici Postali per il ritiro delle card. La carta prepagata sarà riservata alle famiglie a basso reddito (Isee inferiore alla soglia dei 15 mila euro). È quindi necessario che nessun membro appartenente al nucleo familiare riceva ulteriori sussidi da parte dello Stato, ovvero Naspi, cassa integrazione, Assegno di inclusione (ADI), ecc. (continua dopo la foto)

Un aiuto per le famiglie

Secondo quanto riporta Il Foglio, il governo ha lavorato sul bilancio, scovando risorse aggiuntive che dovrebbero ammontare a circa 100 milioni. I beneficiari potrebbero essere circa 1,3 milioni di persone. Non è richiesta l’attivazione di alcuna procedura per richiedere la carta Dedicata a te. Spetta infatti all’Inps fornire un elenco degli aventi diritto. Lo stesso sarà poi sottoposto ai vari Comuni, che avranno il compito di mettersi in contatto con le famiglie beneficiarie. (continua dopo la foto)

Dove si può spendere

Ampio è il catalogo dei prodotti acquistabili con la card. In particolare, il Governo, come per lo scorso anno, ha incluso molteplici generi alimentari, come carne, frutta, verdura, pane ecc. L’elenco è quindi molto vasto, tuttavia i beni non inclusi nello stesso non potranno essere acquistati con la card. A titolo meramente esemplificativo, non sono inseriti nel catalogo i beni necessari all’igiene personale, alla cura della casa, alla salute (quindi anche i medicinali), oppure quelli che non sono propriamente “generi alimentari”, come ad esempio conserve, prodotti in scatola, bevande alcoliche.



È inoltre prevista la possibilità, per gli esercizi commerciali che aderiscono, di applicare alcuni sconti, anche superiori al 15%, su determinati prodotti, a favore dei clienti che utilizzano la nuova carta.

La stessa sarà altresì utilizzabile, in linea con quanto previsto lo scorso anno, anche per l’acquisto di carburante o abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico.