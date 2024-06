Home | Addio al nubilato finisce malissimo per lo sposo: il gesto indigna gli italiani

Varie. Addio al nubilato, finisce malissimo. Ha dell’incredibile ciò che è accaduto sabato sera, 1 giugno 2024, a Jesolo, nella zona di Piazza Marina. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda che ha fatto indignare gli italiani e che ha richiesto l’intervento dei vigili. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Scontro tra due aerei, l’incidente sotto gli occhi di tutti

Leggi anche: Morti nel Natisone, quale è stato il gesto che gli è costato la vita

Addio al nubilato: finisce malissimo per lo sposo

Addio al nubilato. Sabato sera, 1 giugno 2024, un uomo di Jesolo, nel corso dei festeggiamenti per la sua ultima notte da single, ha compiuto una goliardata che gli è costata l’intervento della Polizia locale. Il futuro sposo è un uomo di trevigiano di Zenson di Piave e il suo travestimento in occasione del suo addio al nubilato ha indignato i vigili che sono dovuti intervenire interrompendo i festeggiamenti. (Continua a leggere dopo la foto)

Addio al nubilato, l’intervento della Polizia locale

È accaduto sabato sera, 1 giugno 2024, a Jesolo, nella zona di Piazza Marina. Un uomo, nel corso dei festeggiamenti per il suo addio al nubilato, ha compiuto una goliardata che gli è costata l’intervento della Polizia locale. Secondo quanto riportato da “Il Gazzettino”, il futuro sposo è un trevigiano di Zenson di Piave. L’uomo, in occasione dei festeggiamenti, era vestito con una tunica bianca e si trascinava una croce in legno fatta dagli amici, mentre stava sfilando sotto gli occhi di centinaia di turisti. La scena è stata ritenuta irriverente e blasfema da parte dei vigili che sono intervenuti multandolo di 200 euro.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva