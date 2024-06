Scontro tra due aerei, l’incidente sotto gli occhi di tutti

L’aeroplano è un aeromobile dotato, nella maggior parte dei casi, di un’unica ala rigida, piana e solitamente fissa. L’aereo, sospinto da uno o più motori, è in grado di decollare e atterrare su piste rigide e volare nell’atmosfera terrestre sotto il controllo di uno o più piloti. Il termine risale alla seconda metà dell’Ottocento e ha origine nel francese aéroplane, composto dal greco antico ἀήρ (aèr, aria) e dal latino planus (piatto). È utilizzato, nelle sue svariate forme, dimensioni e configurazioni, come mezzo di trasporto di persone, di merci e come strumento militare. In queste ultime ore è avvenuto uno scontro tra due aerei. L’incidente ha sconvolto tutti coloro che lo hanno visto “in diretta”. ( Continua a leggere dopo le foto)

Portogallo, scontro tra due aerei: morto un pilota

Tragedia in Portogallo. Un’esibizione della pattuglia di volo acrobatico dell’Aeronautica militare portoghese si è conclusa con la tragica collisione fra due aerei. Un pilota è morto e ci sarebbe almeno un altro ferito. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, 2 Giugno 2024, nella città di Beja, durante il festival di volo acrobatico Beja air show. Come riportato da Il Messaggero, secondo la tv statale portoghese (Rtp), un aereo è precipitato e due hanno dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. Il festival è stato interrotto e la base aerea di Beja evacuata. Sul suo profilo X la Força Aérea Portuguesa ha chiesto di non diffondere immagini dell’incidente “per rispetto verso le persone coinvolte”.

