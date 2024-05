Muore risucchiato dal motore di un aereo: tragedia all’aeroporto

Tragedia all’aeroporto: una persona è morta dopo essere stata risucchiata tra le pale rotanti di una turbina di un aereo. L’aereo passeggeri aveva appena completato la fase d’imbarco ed era pronto a partire, carico di passeggeri a bordo, che hanno assistito all’orrenda fine della vittima. Sul terribile incidente è stata aperta un’indagine. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Rissa sfiorata in senato: il video è sconvolgente

Leggi anche: Maxi tamponamento in autostrada tra più veicoli: code chilometriche

Amsterdam, tragedia in aeroporto: morto risucchiato dal motore dell’aereo

L’orrenda vicenda si è consumata all’aeroporto di Amsterdam Schiphol, il più grande in Olanda. I funzionari dell’aeroporto hanno precisato che l’incidente è avvenuto sul piazzale fuori dal trafficato terminal dell’hub mentre un volo della compagnia locale, Klm, era pronto a partire per Billund in Danimarca. “Oggi a Schiphol si è verificato un incidente durante il quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione. Purtroppo la persona è morta”, ha scritto la compagnia aerea come riporta il De Telegraaf. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Esplode gomma di un pullman, decine di morti: come è successo

Leggi anche: Impatto fatale: addio Martina, è morta a soli 25 anni

Le indagini sulla vicenda

Secondo gli inquirenti, è troppo presto per dire se si sia trattato di un incidente o di una forma di suicidio. Al momento si sospetta che possa essersi trattato di un incidente sul lavoro. D’altro canto, si sa poco sulla vittima: era maschio o femmina? Era un dipendente della Klm, di un’altra linea aerea o dello scalo aeroportuale, oppure un passeggero? Restano ancora molti punti da chiarire, a partire dalla dinamica dei fatti. Cosa hanno rivelato i testimoni?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva