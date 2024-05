Impatto fatale: addio Martina, è morta a soli 25 anni

Un’altra vittima della strada ieri sera a Catanzaro. Martina, 25 anni, era alla guida della sua auto, una Citroen C3, quando si è scontrata frontalmente con una Ford Fiesta. L’impatto è stato violentissimo per la 25enne che è morta durante il trasporto in ambulanza. Ferito gravemente anche il conducente dell’altro veicolo.

Impatto fatale, addio Martina Guzzi

Secondo le prime frammentarie informazioni, lungo viale Magna Grecia si sarebbe verificato lo scontro frontale tra due autovetture mentre viaggiavano sull’importante arteria stradale del capoluogo all’altezza del quartiere Aranceto: una Citroen C3 e una Ford Fiesta. Ad avere la peggio la conducente della Citroen, una ragazza di 25 anni, Martina Guzzi, residente a Simeri Mare. Le sue condizioni sono apparse subito drammatiche. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del Suem 118, la donna è arrivata priva di vita in ospedale. Ferito il conducente della Ford Fiesta. Quest’ultimo affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese. (continua dopo la foto)

Le indagini

Sul posto equipaggi della Squadra volante Upg Sp e una Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale che hanno messo in sicurezza il sito e le vetture. Per quanto riguarda gli accertamenti, invece, è la polizia stradale che ha in carico gli adempimenti di competenza e i conseguenti approfondimenti volti a determinare eventuali responsabilità in capo alle persone coinvolte nello scontro. A causa dello scontro la viabilità su viale Magna Graecia ha registrato disagi per gli utenti. A coordinare le operazioni di soccorso, il Cse di Francesco Rosi