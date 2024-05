Terribile incidente stradale, cinque feriti: due gravissimi

La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti a una serie di comportamenti scorretti, principalmente eccesso di velocità, guida distratta e pericolosa, mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza, assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. In queste ore nel Nord Italia è stato registrato un terribile incidente con un bilancio finale di cinque feriti, due dei quali molto gravi. Scopriamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente stradale sulla tangenziale ovest di Milano: feriti cinque

Nella serata di ieri, lunedì 27 maggio 2024, sulla tangenziale ovest di Milano si è verificato un incidente stradale. Cinque ragazzi sono rimasti feriti, due in modo grave. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, come riportato da Fanpage, l’incidente si è verificato intorno alle 22.40 a pochi chilometri dalla barriera della Ghisolfa, tra Settimo Milanese e Cerchiate. Sempre come ricostruito fino ad ora dalle Forze dell’Ordine, i cinque sarebbero finiti contro un ostacolo. I feriti hanno tra i 19 e i 22 anni. Due sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso e due in codice giallo.

