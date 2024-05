22 maggio 2024 – Il mondo del cinema italiano è in lutto: il noto attore e produttore è scomparso all’età di 56 anni per le gravi lesioni riportate in seguito ad un terribile incidente stradale. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’incidente in scooter: gravissime le lesioni

La notizia è delle ultime ore e ha sconvolto il mondo del cinema e della televisione italiani. Non ce l’ha fatta Gaetano Di Vaio, il produttore cinematografico napoletano conosciuto per la sua firma alla serie Gomorra. Il 56enne era stato ricoverato all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania la notte del 16 maggio in seguito ad un incidente stradale. A qualche giorno di distanza dall’evento non è ancora chiara la dinamica di quanto successo. Secondo le ricostruzioni, Di Vaio viaggiava su uno scooter nella notte percorrendo via Santa Maria a Cubito a Qualiano: per ragioni non ancora precisate l’uomo è improvvisamente caduto dal mezzo riportando gravissime lesioni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Gaetano Di Vaio: non ce l’ha fatta il produttore

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato urgentemente Gaetano Di Vaio in ospedale. Sono seguite ore di preoccupazione per l’artista conosciuto per il suo grande contributo sul panorama cinematografico italiano. Pochi giorni dopo, l’uomo è spirato nel reparto di terapia intensiva per le gravi emorragie interne causate dall’incidente.

