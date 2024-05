Un cadavere è stato ritrovato da alcuni passanti sul lungomare. Immediato l’intervento della polizia di Stato. Si tratta di un uomo di 53 anni. Sono in corso di accertamento le cause della morte. Non si esclude l’ipotesi di suicidio.

Leggi anche: Bimbo di soli 9 mesi muore all’asilo per colpa della maestra: cos’è successo

Leggi anche: Vigilessa uccisa, cresce l’attesa sulla perizia balistica: cosa è emerso

Cadavere trovato sul lungomare

Sono stati i passanti ed il gestore di un lido, situato al di sotto della sede stradale, ad avvertire le forze dell’ordine della presenza di un corpo lungo la spiaggia di via Lungomare Marconi, nella zona orientale di Salerno. Intorno alle 11 di questa mattina avevano notato una macchia blu scuro in acqua, vicino alla riva, le onde, poi, hanno fatto il resto, spiaggiando il cadavere sul bagnasciuga. Il corpo è stato identificato successivamente, si tratta di un 53enne di Avellino. Da un primo esame non sono emersi segni di violenza. (continua dopo la foto)

Leggi anche: “Un atto di umanità”, Chico Forti, la concessione del giudice: cosa succede oggi

Le cause della morte

Insieme agli agenti delle volanti sono arrivati gli agenti della sezione navale con le moto d’acqua e anche le ambulanze della croce rossa e della croce bianca, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’uomo, piuttosto alto era vestito con abiti formali e non aveva nessun segno di violenza né sul corpo, né sul volto. Dell’uomo non si avevano notizie da ieri e la sua auto è stata poi ritrovata a Mercatello, all’altezza del McDonald. Il cadavere pare essere stato trasportato dalle onde. Tra le ipotesi di morte c’è quella naturale e non si esclude il suicidio. (continua dopo la foto)

Incidente sul lungomare Marconi

Sullo stesso lungomare dove è stato ritrovato il cadavere, poco più tardi, tre auto ed uno scooter sono rimaste coinvolte in un incidente stradale Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, condotto all’ospedale Ruggi dai volontari del 118 per accertamenti a seguito dell’impatto contro una delle vetture. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere i feriti, anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare la circolazione veicolare. Feriti, lievemente anche gli occupanti delle vetture.