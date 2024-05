22 maggio 2024, una giornata straordinaria per Chico Forti, il 65enne condannato all’ergastolo dagli Stati Uniti e ora trasferito in Italia. L’uomo è rientrato nel paese da alcuni giorni e il giudice gli ha concesso un permesso importante. (Continua a leggere dopo la foto…)

La vicenda giudiziaria di Chico Forti

Chico Forti è il protagonista di una vicenda che ha legato il sistema giudiziario americano a quello italiano per oltre vent’anni. L’uomo, originario di Trento, ha ricevuto una condanna all’ergastolo senza appello per l’omicidio di Dale Pike nel 1998 in Florida. Dopo la sentenza, Forti ha trascorso 24 anni e 6 mesi nel carcere di Miami fino a quando il governo Italiano non è riuscito a ottenerne l’estradizione. Ora si apre un nuovo capitolo per Chico Forti il quale ha definito questa fase come l’inizio della sua “terza vita”. (Continua a leggere dopo la foto…)

Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano.

Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione. pic.twitter.com/EiPDtb854L — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 18, 2024

Chico Forti rientrato in Italia: cosa succede ora

Secondo gli accordi presi dal governo Italiano, Chico Forti potrà scontare il resto della sua pena in un carcere italiano. Dopo l’arrivo da Miami a bordo di un Falcon della nostra Aeronautica, il 65enne trentino è stato trasferito nel carcere di Verona nel quale sconterà la sua condanna. Ora però Forti ha ricevuto un permesso straordinario da parte del giudice che, secondo quanto riportato da Fanpage, sarebbe arrivato in tempi record dopo il suo arrivo in Veneto smuovendo anche critiche da parte delle sigle sindacali che si occupano delle richieste dei detenuti.

