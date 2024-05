Chico Forti, l’annuncio da brividi al Tg1 dopo il rientro in Italia

Chico Forti è tornato in Italia dopo la detenzione negli Stati Uniti. È finito il suo calvario, adesso per lui inizia una nuova vita. L’ex velista e produttore televisivo ha rilasciato le prime dichiarazioni al TG1. (Continua…)

Chi è Chico Forti

Chico Forti è un ex velista e produttore televisivo. È divenuto noto in seguito ad una vicenda terribile avvenuta nel 1998. Forti fu tratto in arresto negli Stati Uniti, a Miami, con l’accusa di omicidio. Secondo l’accusa, Forti avrebbe ucciso una persona che si stava accorgendo di una truffa che l’ex velista avrebbe messo in atto per acquisire un hotel a un prezzo molto inferiore del vero valore di mercato. Nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti. Dopo circa ventisei anni è tornato in Italia e nelle ultime ore ha rilasciato le prime dichiarazioni al TG1. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)