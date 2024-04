Con luna park s’intende un’area occupata da giostre, attrazioni e chioschi. Le attrazioni possono essere le più diverse: montagne russe, ruota panoramica, autoscontro o più complesse. Quella che doveva essere una giornata all’insegna del divertimento si è trasformata in una vera e propria tragedia. Vediamo nel dettaglio una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Papà sposta l’auto in retromarcia, poi la tragedia: cos’è successo

Leggi anche: Incidente a Campagna, è tragedia senza fine: cosa è successo

Leggi anche: Cade dal tetto di un edificio in ristrutturazione: tragedia in Italia

Leggi anche: Tragedia durante il concerto della band italiana: cade dalla scala e muore

Tragedia al luna park, scaraventata in aria dalla giostra: come è successo

Una ragazza di 27 anni, Jennifer Drapcand, è morta a causa delle ferite riportate dopo essere stata scaraventata in aria da una giostra. La tragedia è avvenuto nel parco giochi cittadino di Blois, in Francia. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, come riportato da Today, mentre il macchinario era in movimento, le protezioni hanno ceduto, scagliando la giovane contro il rimorchio di un camion parcheggiato non molto distante. Soccorsa subito dai sanitari, la 27enne è deceduta poco dopo il trasferimento in ospedale: inutili le manovre dei medici per cercare di rianimarla.

“Scopri tutti i dettagli nella pagina successiva”