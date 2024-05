Home | Tragedia in Italia, un terribile incidente spezza una vita per sempre

Ancora un morto a causa di un terribile incidente. È avvenuto alla periferia di un centro abitato e secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due auto. Ad avere la peggio, però, sarebbe stata una donna, morta in seguito al duro impatto. (Continua…)

Terribile incidente, morta una donna

Un terribile incidente è costato la vita ad una donna, che si è scontrata frontalmente con un auto guidata da un’altra donna. Nonostante i soccorsi del 118 siano stati tempestivi, per la donna non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato troppo violento e non le ha lasciato speranze. La conducente dell’altra auto, invece, sarebbe viva. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)