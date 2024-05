Un tragico incidente stradale ha tolto la vita ad un giovane ragazzo che ieri sera, in sella alla sella alla sua moto, si è schiantato contro un auto. Sul posto vigili del fuoco e personale sanitario, i quali hanno iniziato immediatamente le operazioni di rianimazione del motociclista, andate avanti per molto tempo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Tragico incidente in moto

All’incrocio con via Col d’Echele, intorno alle 18:20, lungo viale Trento a Vicenza, una moto condotta da Mario Scarpari, 21 anni, si è scontrata con una Fiat Panda. Un urto violentissimo, il ragazzo avrebbe colpito la parte anteriore della fiancata dell’auto, per poi essere sbalzato e finire contro un palo segnaletico. L’ambulanza è intervenuta nel giro di pochi minuti, ma per il giovane motociclista non c’era più nulla da fare. Inutili le manovre di rianimazione, che sono andate avanti a lungo.

La conducente dell’auto, una signora di mezza età, è stata soccorsa da un’altra ambulanza che l’ha poi trasferita all’ospedale San Bortolo per le cure del caso. La donna ha riscontrato soltanto delle ferite lievi. Ad intervenire anche i vigili del fuoco, arrivati dalla centrale di via Farini, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nel drammatico incidente. La polizia locale di Vicenza ha transennato la zona in moda da effettuare i rilievi dell’incidente così da poter definire la dinamica dello schianto. (continua dopo la foto)

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, pare che l’automobilista stesse svoltando a sinistra verso la stradina secondaria, via Col d’Echele e non abbia visto la moto che stava procedendo lungo il viale. La moto si è schiantata sul lato destro dell’utilitaria. Paolo Frizzi, avvocato e presidente della sezione Ana (Associazione nazionale alpini) di Trento, che al momento è accampata proprio nella zona verde a bordo strada, in occasione dell’adunata nazionale che apre proprio oggi a Vicenza ha dichiarato:

“Sono ancora scioccato. Ero insieme ai miei consiglieri, stavamo uscendo dal cancello, abbiamo sentito il botto fortissimo e ci siamo girati. Il medico che è qui con noi, il dottor Gregorio Pezzato, è subito intervenuto con le manovre salvavita e ha continuato fino all’arrivo dell’ambulanza con medico e infermieri“