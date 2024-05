Malore improvviso, se ne va Sofiya: aveva 22 anni

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Sofiya è morta all’improvviso a 22 anni. La ragazza era originaria di Kiev ma si era stabilita a Conegliano nel 2018: la nonna l’ha trovata in terra senza vita. L’intera comunità è rimasta sconvolta dalla triste notizia così come tutti i suoi colleghi. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo a Sofiya. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Musica italiana in lutto, ci lascia una delle voci più belle

Leggi anche: “Non ce l’ha fatta”: il paese in lutto, è morta Rita

Leggi anche: Cinema in lutto, ci lascia una vera leggenda

Leggi anche: Lamborghini in lutto, prima l’infezione: poi la terribile morte

Malore improvviso, Sofiya muore a 22 anni: i fatti

Sono increduli i colleghi della ditta Tre Cuori per la morte improvvisa di Sofiya Ratanina, 22 anni, stroncata da un aneurisma. Come riportato da Leggo, a trovarla nell’appartamento dove abitava in via Verdi è stata la nonna. La giovane era accasciata a terra. Trasportata d’urgenza al Ca’ Foncello di Treviso, Sofiya Ratanina per tre giorni ha lottato per vivere. Troppo grave l’aneurisma che l’aveva colpita, alla fine nel tardo pomeriggio di lunedì 6 Maggio 2024 la sua vita si è spenta. Una collega radiosa, dotata di spiccata empatia e dalle indiscusse capacità professionali: così la ricordano alla Tre Cuori, la società che ha sede in viale Italia e che fa capo a Giovanni Lucchetta: “Era arrivata da noi per il tramite di un programma di aiuto alla popolazione ucraina attuato dalla Croce Rossa. Diversi mesi fa la Croce Rossa ci ha chiesto se volevamo aderire a un programma di sostegno ai cittadini ucraini, dando loro lavoro. Così abbiamo attivato uno stage per Sofiya che stava ancora studiando. Si è laureata mentre svolgeva lo stage da noi”.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”