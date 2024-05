Lamborghini in lutto, prima l’infezione: poi la terribile morte

Un ingegnere della Lamborghini, storica azienda produttrice di automobili, è morto all’età di 32 anni stroncato da un’infezione. Egli viveva a Crevalcore, in provincia di Bologna, ma è morto in Scozia, ad Edimburgo, venerdì scorso. (Continua…)

Leggi anche: Tragico lutto per il famoso campione, è morto il figlio di 15 mesi

Leggi anche: Tv in lutto: addio per sempre all’iconica attrice

Ingegnere della Lamborghini morto per un’infezione

Un ingegnere della Lamborghini è morto in Scozia in seguito ad un’infezione. Era originario di Bergamo, ma da anni si era stabilito a Crevalcore, in provincia di Bologna, perchè lavorava come ingegnere presso lo stabilimento della Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. Approfittando dei ponti festivi degli ultimi giorni, era partito il 26 aprile per la Scozia e sarebbe dovuto ritornare cinque giorni dopo. Un’infezione, però, l’ha portato via per sempre. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)