Tv in lutto, addio per sempre all’iconica attrice – Lutto nel mondo dello spettacolo: la popolare attrice, protagonista di una delle soap opera più seguite di sempre, è scomparsa all’età di 75 anni. La sua morte, avvenuta l’11 aprile, è stata annunciata dalla sua famiglia tramite un necrologio pubblicato oggi su un noto giornale. (continua a leggere dopo le foto)

Addio a Meg Bennett, celebre sceneggiatrice e attrice americana. Era famosa soprattutto per il suo lavoro nella soap opera di successo “Febbre d’amore”. In passato la diva aveva collaborato anche alle serie “Santa Barbara” e “General Hospital”. L’attrice è morta a Los Angeles all’età di 75 anni a causa di un tumore. La sua scomparsa, avvenuta l’11 aprile, è stata annunciata dai familiari tramite un necrologio pubblicato oggi dal “Los Angeles Times”. (continua a leggere dopo le foto)

Morta Meg Bennett, attrice di “Febbre d’amore”

Meg Bennett, nata il 4 ottobre 1948, ha cominciato la sua carriera di attrice nel 1980 in “Febbre d’amore”, e dopo essere stata eliminata dal cast nel 1983, ha continuato a lavorare come sceneggiatrice. Tra il 1991 e il 2011, ha scritto per “Santa Barbara” e “General Hospital”, ricevendo cinque nomination ai Daytime Emmy e vincendone uno nel 1995. La Bennett è stata anche premiata dalla Writers Guild of America.

