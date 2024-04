Claudio Baglioni colpito dal lutto, l’addio commosso sui social

Claudio Baglioni è stato colpito da un lutto e ha voluto ricordare l’amico scomparso con un annuncio sui suoi canali social. La notizia si aggiunge al dolore per altri dei suoi collaboratori, scomparsi prematuramente nei mesi scorsi. Baglioni aveva recentemente omaggiato lo storico collaboratore Franco Novaro, la cantautrice Susanna Parigi e il direttore d’orchestra Danilo Minotti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Lutto per il cantautore Claudio Baglioni

Il cantautore Claudio Baglioni è stato sconvolto dal lutto di una persona lui molto vicina. I due erano legati dalla passione per la musica e avevano collaborato in diversi momenti della loro carriera dopo essersi conosciuti a Lampedusa. La Sicilia era infatti la terra natìa del musicista Antoine Michel, musicista franco-tunisino venuto a mancare negli scorsi giorni. Ora Baglioni ha voluto ricordare l'amico con un pensiero pubblicato sui suoi profili social.

L’amicizia con Antoine Michel

I due musicisti avevano iniziato la propria amicizia quando il cantautore di “Avrai” scelse un brano di Antoine Michel intitolato Sharabià come sigla del suo festival ‘O Scià. L’evento di musica leggera ideato da Claudio Baglioni ha avuto il merito di portare musica e attenzione sull’isola siciliana dal 2003 al 2012. Il festival ha coinvolto oltre 300 artisti italiani e internazionali per promuovere il dialogo interculturale quale strumento di convivenza pacifica e solidale. Antoine Michel ha partecipato a quasi tutte le edizioni del Festival e la sua canzone scelta come sigla fa parte del suo primo album “Ratatouille”. Il brano rappresenta “il modo di esprimere in un solo termine quel miscuglio di suoni lontani di cui questo genere di musica si fa portavoce”. Il brano su anche usato come sigla del programma di Licia Colò “Alle falde del Kilimangiaro”. Ma vediamo ora come Claudio Baglioni ha voluto ricordare l’amico scomparso.

