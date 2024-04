Orrore alla cena di famiglia: nipote si barrica in casa, poi il gesto choc

Varie. Orrore alla cena di famiglia. Una terribile tragedia familiare si è consumata in Valtellina. Durante il corso di una lite, un giovane si è barricato in casa per poi compiere un gesto scioccante. Scopriamo insieme che cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Tragedia del sabato sera, incidente con i carabinieri: il bilancio

Leggi anche: “Grande Fratello”, Federico e la rivelazione choc sul legame con Greta

Orrore alla cena di famiglia: tragedia in Valtellina

Orrore alla cena di famiglia. Un tragico episodio ha scosso la tranquilla Valtellina. Durante una discussione scoppiata all’interno di una casa a Poggiridenti, in provincia di Sondrio, un giovane ha improvvisamente impugnato un coltello, infliggendo ferite mortali allo zio. La vittima si chiamava Davide Conforto e aveva 50 anni. Sul luogo del delitto sono intervenuti prontamente i carabinieri del Comando provinciale di Sondrio, che hanno avviato le indagini e interrogato il presunto responsabile del tragico evento. Al momento, le circostanze che hanno portato alla lite fatale restano ancora oscure. (Continua a leggere dopo la foto)

L’arrivo dei soccorsi

Una tragedia ha scosso la tranquillità di via Masoni, dove una villetta è stata teatro di un omicidio brutale. Le forze dell’ordine hanno prontamente isolato la zona, ponendola sotto sequestro, al fine di condurre approfondite indagini per comprendere l’esatta dinamica di quanto accaduto. I familiari della vittima hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma purtroppo, nonostante l’arrivo tempestivo dell’ambulanza, per l’uomo non c’è stato niente da fare. (Continua a leggere dopo la foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva