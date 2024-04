“Grande Fratello”, Federico e la rivelazione choc sul legame con Greta

“Grande Fratello”, l’ex-concorrente Federico Massaro decide di scoprire gli altarini e ha recentemente lanciato una frecciatina velenosa nei riguardi di Greta Rossetti. Il gieffino ha commentato l’amicizia venutasi a creare sotto le telecamere del reality e gli sviluppi dopo la fine del reality.

“Grande Fratello” è terminato, cambiano le dinamiche

Il “Grande Fratello” è arrivato alla sua conclusione da alcuni giorni e i gli ex-concorrenti stanno cercando di ritrovare il loro equilibrio nella vita “reale”. La convivenza forzata ha portato amicizie e inimicizie tra i gieffini i quali ora tirano le somme sulle relazioni e i rapporti coltivati nella Casa più spiata di Italia. Nelle scorse ore, l’ex-gieffino Federico Massaro ha fatto una rivelazione choc ai suoi followers. Il commento riguarderebbe una dei concorrenti con la quale aveva legato di più durante il reality e con la quale le cose sarebbero molto cambiate una volta terminato il reality.

Federico e Greta: tra loro è tutto finito?

Federico Massaro è stato uno dei concorrenti molto apprezzati dell’ultima edizione del “Grande Fratello” per il suo percorso e per i valori dimostrati all’interno del reality show di Mediaset. Nella casa, Federico ha dimostrato di dare grande importanza all’amicizia e ha instaurato diversi rapporti stretti tra i quali quello con Vittorio Menozzi e con Paolo Mesella. Federico è anche entrato in confidenza con la gieffina Greta Rossetti, con la quale c’è sempre stata una bella alchimia. Ma ora sembrano che le cose siano cambiate e Federico ha voluto spiegare ai suoi followers cosa stia succedendo tra i due ora che l’esperienza al “Grande Fratello” si è conclusa.

