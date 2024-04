Beatrice Luzzi delusa dopo il “GF”: la stoccata ai concorrenti e agli autori

Beatrice Luzzi ha tirato le somme della sua esperienza al “Grande Fratello” e ha raccontato la sua delusione nei confronti di due dei concorrenti che, a suo avviso, si sarebbero comportati in modo biasimabile. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il percorso di Beatrice al GF

Beatrice Luzzi è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del reality show Grande Fratello. La concorrente è arrivata ad un passo dall’aggiudicarsi la vittoria perdendo al televoto contro Perla Vatiero. Per quanto si sia mostrata felice per la coinquilina, non c’è dubbio che Beatrice abbia provato un po’ di amarezza per non essere arrivata in testa dopo il lungo e faticoso percorso all’interno della casa. Ma ad aggiungersi a quella, Beatrice ha ora raccontato la delusione sua per due degli ex inquilini della casa. L’attrice ha infatti tirato le somme della sua avventura e ha condiviso il suo sgomento dopo aver scoperto alcune cose su due ex gieffini. (Continua a leggere dopo la foto…)

Beatrice Luzzi racconta la sua esperienza al GF

Beatrice Luzzi è stata ospite del programma “Casa Chi”, il talk show condotto da Sophie Codegoni, per parlare della sua avventura al GF: «Se sono delusa da qualcuno? – ha detto l’attrice – Sì qualcosa ho scoperto fuori dalla casa. Non è che ho una pessima idea di tutti. Quasi tutti non hanno avuto un pensiero proprio. L’incapacità di procedere su una strada propria con un pensiero proprio e l’incapacità di avere percezioni proprie: questa è stata la cosa più triste che ho visto». L’ex gieffina ha poi aggiunto: «C’è stata della delusione e dei tradimenti subiti in casa e non è che fuori la casa abbia cambiato idea su di loro». Beatrice Luzzi ha approfondito facendo anche nomi e cognomi delle persone oggetto delle sue critiche.

