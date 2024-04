“Chiamate l’ambulanza!”: Malore tra la folla al concerto di Arisa

Arisa ha vissuto alcuni attimi di panico durante una delle date del suo tour di concerti previsti per il 2024. La cantante si stava esibendo sul palco di Sessa Arunca in Campania quando è accaduto un brutto imprevisto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Tragico incidente in moto, Giuseppe muore a soli 28 anni

Leggi anche: Crociera da incubo per i passeggeri: “La tempesta ha travolto la nave”

La carriera di Arisa

Arisa è uno dei personaggi più conosciuti sul panorama musicale italiano. Dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo, la sua carriera è stata in ascesa e ora è anche nota per la sua presenza come giudice al programma “The Voice”. Nello show, Arisa è una dei giudici con il compito di scoprire i talenti e indirizzarli nel loro percorso di crescita artistica. La cantante di “La Notte” è riuscita a farsi apprezzare per la sua empatia, ma anche per non risparmiarsi mai dure critiche costruttive ai concorrenti. Ora Arisa è tornata sui palchi d’Italia per portare la sua musica ai fan. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Lutto nel mondo del cinema: addio per sempre alla famosa attrice

Malore al concerto di Arisa

Oltre ad essere giudice di The Voice, Arisa sta portando avanti la sua carriera da cantante ed è ora impegnata nel suo tour per portare la sua musica sui palchi delle città italiane. Dopo lo spettacolo a Terrasini, in Sicilia, la cantante si è esibita a Sessa Arunca in Campania. Purtroppo inaspettatamente la vincitrice di Sanremo si è trovata a gestire un brutto momento davanti alla folla dei fan. Una ragazza presente tra il pubblico ha improvvisamente avuto un malore e Arisa se n’è accorta dal palco. Ecco cosa è successo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva