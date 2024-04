Perla Vatiero, spunta un video dopo il “Grande Fratello”: piovono critiche

Perla Vatiero è la vincitrice dell’ultima edizione del “Grande Fratello” e ora si sta dedicando alla sua storia d’amore con Mirko Brunetti e a perseguire i suoi sogni a livello lavorativo. Dopo la vittoria sono iniziare a piovere diverse occasioni lavorative che però hanno fatto storcere il naso ai fan della trasmissione che l’hanno imparata a conoscere durante il suo percorso nella Casa. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Beatrice Luzzi delusa dopo il “GF”: la stoccata ai concorrenti e agli autori

Leggi anche: Crociera da incubo per i passeggeri: “La tempesta ha travolto la nave”

Il percorso di Perla Vatiero al “Grande Fratello”

Lunedì 25 marzo l’ultima edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello” si è conclusa con la vittoria di Perla Vatiero. La ragazza ha battuto la favorita Beatrice Luzzi e si è aggiudicata il primo posto al televoto dopo un percorso lungo e ricco di emozioni all’interno della Casa più spiata d’Italia. La gieffina era entrata quando nel reality c’era già l’ex fidanzato Mirko Brunetti con cui la relazione era scoppiata dopo la partecipazione a Tempation Island. Nello show, i due non avevano retto alle gelosie e Mirko era uscito con una delle tentatrici, Greta Rossetti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Whatsapp, cambia tutto dall’11 Aprile: cosa succede

I nuovi progetti di Perla dopo il GF

Mirko e Greta avevano iniziato la loro storia in quinta partecipando come concorrenti al “Grande Fratello” fino a quando il l’entrata di Perla Vatiero ha scombinato i loro equilibri. Nella casa c’è stato poi un ritorno di fiamma tra Perla e Mirko, i quali hanno intrattenuto il pubblico del reality con i loro continui tira e molla. L’interesse per questa tormentata love story deve aver favorito Perla Vatiero che si è aggiudicata il 55% dei voti alla finale. Dopo la grande sorpresa data dalla vittoria, la ex gieffina è tornata alla vita “reale” e oltre alla convivenza con Mirko Brunetti è pronta per cogliere tutte le opportunità che le si stanno presentando. Perla ha infatti iniziato a collaborare con diversi marchi e in molti sui social stanno storcendo il naso su questo nuovo lavoro da “modella”. Ecco cosa si legge nei commenti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva