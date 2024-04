Tv in lutto, attore trovato morto a 27 anni: era scomparso da una settimana

Sembra la trama di un film, ma è la triste realtà. È stato ritrovato senza vita il corpo dell’attore ventisettenne noto per le sue apparizioni in diverse serie televisive. Dell’uomo di erano perse le tracce già da diversi giorni dopo che su di lui erano scese delle accuse per un presunto caso di violenza sessuale. (Continua a leggere dopo la foto…)

La polizia ritrova il corpo dell’attore

Da un comunicato stampa ufficiale è emerso che gli agenti di polizia sono stati allertati intorno alle 11:45 di venerdì 5 aprile in seguito alla segnalazione di un'auto sospetta parcheggiata sul margine di una strada. Arrivati sul posto, gli agenti hanno fatto una macabra scoperta: poco lontano dall'automobile parcheggiata è stato rinvenuto il cadavere di un uomo che corrisponderebbe all'attore 27enne. Al momento non sono state rese note le cause del decesso, ma gli agenti di polizia hanno confermato che sono in corso indagini per determinarle, e a tal fine il medico legale procederà con l'autopsia.

L’accusa di violenza e la fuga

L’uomo, morto a soli 27 anni, era scomparso da una settimana prima del ritrovamento. Lo zio del giovane, altro noto attore, aveva pubblicato un post su Instagram chiedendo ai fan di contribuire alla ricerca del nipote che non era stato visto dalla domenica di Pasqua. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, infatti, domenica 31 marzo gli agenti hanno risposto a una segnalazione di una donna che chiedeva aiuto da un appartamento, ma il sospettato era già fuggito prima del loro arrivo. Le autorità avevano successivamente dichiarato di essere riusciti a riconoscere l’identità dell’uomo grazie alle telecamere di sorveglianza della zona. La polizia ha quindi presentato una richiesta di arresto al procuratore distrettuale locale per il giovane attore, il quale risultava ufficialmente ricercato dal martedì successivo.

