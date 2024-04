Mamma e figlio di 12 anni muoiono in un incidente, poi la triste scoperta sul padre

Varie. Mamma e figlio di 12 anni sono morti durante un tragico incidente avvenuto nella giornata di ieri, martedì 16 aprile 2024. A bordo della vettura, insieme alle due vittime, c’era anche il padre del giovane bambino. Scopriamo insieme maggiori dettagli di questa terribile tragedia. (Continua a leggere dopo la foto)

Mamma e figlio perdono la vita in un tragico incidente



Una tragedia ha scosso la Statale 100 in Puglia, tra Taranto e Bari, dove Inna Aprilova, 41 anni, e suo figlio Alexander Pastore, 12 anni, hanno perso la vita in un grave incidente. Residenti a Marina di Chiatona, nel tarantino, la famiglia è stata coinvolta in uno scontro mortale con un camion lungo la strada. Il padre di Alexander, 37enne operaio della Leonardo di Grottaglie, è stato gravemente ferito nell’incidente. Anche l’autista del camion è stato trasportato in ospedale a Castellaneta. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole della comunità di Palagiano

La comunità di Palagiano si è stretta nel dolore, ricordando con affetto la mamma e il figlio che hanno perso la vita durante il tragico incidente avvenuto ieri, 16 aprile 2024. “Ci uniamo addolorati e in silenzio al cordoglio dell’intera comunità, chiediamo coraggio per affrontare un dolore così profondo“, ha dichiarato la preside della scuola frequentata da Alexander, Rosa Bianca La Greca. Il sindaco di Palagiano Domenico Pio Lasigna, invece, ha puntato il dito contro la statale 100 che è stata numerose volte teatro di gravi incidenti. (Continua a leggere dopo la foto)

