“Come Amadeus”: Discovery sta puntando a Belen e D’Urso? Le voci

Continuano le indiscrezioni sull’esodo di volti noti della televisione italiana verso il Nove. L’emittente Discovery è già riuscita a portare dentro Fabio Fazio e, come confermato da qualche giorno, Amadeus e ora sembra che ci siano altre mire tra noti personaggi dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Ore14”, scelta assurda della Rai all’ultimo minuto: cosa è successo

Leggi anche: Amadeus e l’addio alla Rai, il conduttore rompe il silenzio

Dopo Fazio, Amadeus approda sul Nove

È periodo di stravolgimenti dietro le quinte della televisione italiana. Dopo l’annuncio dell’addio alla Rai da parte di Amadeus si respira un’aria di grandi novità. Il conduttore un volto storico dell’azienda pubblica, ma dopo 25 anni di carriera ha deciso di lasciarla per cedere alle allettanti offerte di Discovery. Il colosso americano aveva già accolto Fabio Fazio, esule di Rai, dandogli la possibilità di portare con sé il suo ben rodato format di interviste “Che Tempo Che Fa”. Fazio sembra dunque aver fatto da apripista e ora l’azienda sembra essere interessata a portare dentro altri volti noti della televisione. Impossibile non pensare subito a Fiorello, che però Rai cerca di tenersi ben stretta. Nel frattempo le voci parlano di due volti femminili ex di Mediaset. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: «Non si può far finta di niente». Fiorello e l’appello struggente a “Viva Rai2!”

L’offerta di Discovery

Per quanto riguarda il futuro lavorativo di Amadeus all’interno di Discovery, la Stampa ha riportato di un accordo quadriennale con un investimento da parte dell’emittente di oltre 100 milioni di euro (di cui circa il 10 per cento andrebbe proprio al conduttore). La proposta di Warner sarebbe uno show musicale in prima serata sul canale Nove nel quale Amadeus potrebbe sfoggiare tutta l’esperienza conquistata come direttore artistico di varie edizioni del Festival di Sanremo. Un’altra ipotesi è quella di un trasferimento del quiz I Soliti Ignoti sul Nove. Ma ora sembra che ci siano altri due personaggi, stavolta femminili, ad essere stati adocchiati dall’azienda americana. Ecco cosa sappiamo finora.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva