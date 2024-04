Amadeus e l’addio alla Rai, il conduttore rompe il silenzio

Amadeus lascia la Rai? Il conduttore ha rotto il silenzio sulle indiscrezioni che circolano da tempo riguardo al suo abbandono della emittente pubblica e lo fa con una storia Instagram.

Leggi anche: «Non si può far finta di niente». Fiorello e l’appello struggente a “Viva Rai2!”

Leggi anche: Guerra, la decisione di Giorgia Meloni: cosa sta succedendo

Amadeus e le voci sull’addio a Rai

Da diverse settimane i media italiani si stanno occupando dell’ipotesi secondo la quale Amadeus sarebbe pronto a lasciare la Rai. Seppure la notizia non sia stata ufficializzata si è fatto un gran parlare di una possibile firma con Warner Bros Discovery e di un approdo del conduttore sul Nove, sulla scia di Fabio Fazio. Naturalmente, se la notizia fosse confermata sarebbe un grandissimo cambiamento per la Rai e per il conduttore che per 25 anni sono stati indissolubilmente legati. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Kate Middleton, la triste rivelazione sulla malattia: cosa sta affrontando

Le conseguenze dell’abbandono a Rai

Non sono mancati i commenti di chi ritiene che per la Rai sarebbe una grande perdita. Amadeus è ormai un pilastro della televisione italiana. Il conduttore è riuscito nell’impresa di risollevare le sorti del Festival di Sanremo con le sue innegabili doti da direttore artistico e di presentatore e la sua personalità è una di quelle più apprezzate dal pubblico italiano. In vista del termine del suo contratto con Rai, ci si chiede se l’azienda riuscirà a convincere Amadeus a restare o se il conduttore cederà alle lusinghe di Discovery. Nella giornata di oggi il conduttore ha pubblicato una Instagram Storie sul suo profilo social e ora in molti followers stanno discutendo del suo messaggio.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva