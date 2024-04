«Non si può far finta di niente». Fiorello e l’appello struggente a “Viva Rai2!”

Fiorello ha voluto chiudere la sua trasmissione “Viva Rai2!” menzionando il grave incidente che ha coinvolto una centrale idroelettrica nei pressi di Bologna. Lo showman ha poi voluto portare l’attenzione sul problema delle morti sul lavoro e su altre tematiche delicate della nostra società lanciando un messaggio con una performance artistica molto commovente. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il messaggio sulla strage di Suviana

Nella giornata di oggi, 10 aprile 2024, Fiorello ha deciso di sospendere per qualche minuto il taglio comico della sua trasmissione “Viva Rai2!” per ricordare le vittime di un recente incidente accaduto sul suolo italiano. Il suo messaggio di solidarietà è stato rivolto alle vittime dell’esplosione della centrale elettrica Enel Green Power di Suviana; un disastro che vede al momento tre morti accertati, quattro dispersi e cinque feriti gravi.(Continua a leggere dopo la foto…)

Le parole di Fiorello a “Viva Rai2!”

Fiorello si è commosso di fronte alla notizia della tragedia accaduta a Suviana e ha deciso di omaggiare le vittime in modo particolare. Durante la puntata della sua trasmissione, Viva Rai2!,lo showman ha voluto lanciare un messaggio visibilmente commosso. “Questo è un programma dedicato al buonumore, ma di buonumore oggi ce n’è veramente poco. Succedono cose brutte tutti i giorni, anche la tragedia di ieri nella centrale idroelettrica dove sono morte delle persone, lavoratori. Si parla sempre di sicurezza sul lavoro, ma a quanto pare non basta mai. Noi sappiamo quello che succede nel mondo, vorremmo regalare del buonumore e delle volte ci si riesce pure, ma con la morte nel cuore. Non si può far finta di niente e rimanere insensibili quando accadono cose come queste, la tragedia a Suviana, perché la gente che lavora dovrebbe essere tutelata sempre”. Lo showman ha proseguito il suo messaggio articolando ancora di più il suo sgomento per il disastro accaduto a Bologna.

