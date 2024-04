«Mi ha fatto male»: Nunzia De Girolamo sull’esperienza di “Avanti Popolo”

Nunzia De Girolamo è pronta a ripartire con la quarta edizione del programma «Ciao maschio», che andrà in onda da sabato 13 aprile su Rai 1. In un’intervista al «Corriere della Sera» la giornalista ha commentato il flop di «Avanti popolo» facendo alcune rivelazioni importanti sulla conduzione della trasmissione e sul suo passaggio dalla politica al mondo della televisione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Nunzia De Girolamo tira le somme sul flop di “Avanti Popolo”

Nunzia De Girolamo è tornata da una bella vacanza in Oman, con marito e figlia, ed è ora pronta per una nuova avventura televisiva. La conduttrice si è voluta lasciare alle spalle il flop di “Avanti Popolo” e ha deciso di tirare le somme sull’esperienza prima di imbarcarsi nei nuovi progetti. In un’intervista al Corriere, De Girolamo ha svelato i retroscena della sua conduzione al programma commentando con queste parole: «Io Avanti popolo non lo volevo fare, perché pensavo che fosse presto per me fare un programma di politica, troppo recente la mia esperienza in Parlamento. E infatti avevo pensato bene», ha spiegato Nunzia De Girolamo. «Si sa che sono una donna di centrodestra, nessuno invece sapeva il tunnel che ho attraversato quando sono stata cacciata dalla politica e mi sono rifatta una vita solo con le mie forze. È passata solo la narrazione di una meloniana di destra». (Continua a leggere dopo le foto)

“Avanti popolo”, Nunzia De Girolamo si esprime sull’insuccesso

Nunzia De Girolamo ha rivelato al “Corriere Della Sera” di aver previsto il fallimento di ascolti di “Avanti Popolo”: «C’erano molti indizi. Per esempio io pensavo che non fosse giusto andare su Raitre, una rete oggi disorientata». L’intervistatrice Maria Volpe ha quindi incalzato la giornalista chiedendo le perché abbia accettato nonostante avesse intuito che sarebbe andata male. «Ho sbagliato. Dovevo dire no. L’azienda si è trovata con un vuoto, perché Bianca Berlinguer è andata via all’improvviso e dovevano tappare il buco. E io mi sono resa disponibile sapendo di rischiare». E ancora: «Ho sbagliato e ho imparato che nella vita bisogna saper dire dei no. Tornando indietro direi no. Anche perché ho capito i miei limiti: non sono pronta per condurre un programma di informazione politica». Ma Nunzia De Girolamo non si è fermata qui e ha voluto condividere altri dettagli della sua carriera nella politica e di quella televisiva commentando anche una vicenda piuttosto burrascosa in cui si era ritrovata.

