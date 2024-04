Fedez a “Belve”, la verità sull’addio a Chiara: l’affondo sui tradimenti

Fedez è ospite di Francesca Fagnani nella seconda puntata della trasmissione “Belve” che andrà in onda stasera, martedì 9 aprile, su Rai2. Finalmente l’attesa è finita e potremo seguire l’intervista integrale al rapper; ad alimentare la curiosità per il contenuto della puntata ci sono varie anticipazioni molto interessanti sui temi toccati come quello che riguarda la fine del matrimonio con l’influencer Chiara Ferragni.

L’intervista di Fedez a “Belve”

Da quanto si evince dalle anticipazioni sulla puntata di “Belve” in onda stasera, Fedez ha risposto molto apertamente alle domande della conduttrice. Francesca Fagnani avrebbe infatti cercato di indagare l’origine della crisi tra il rapper e la moglie Chiara Ferragni. “Ha influito il Caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì”, ha risposto Fedez dando la conferma di un’ipotesi che già si era fatta spazio negli ultimi tempi. “Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?” ha incalzato provocatoriamente la conduttrice riferendosi alle tante aziende che hanno interrotto la collaborazione con Ferragni dopo il polverone del pandoro-gate. Ma Francesca Fagnani sembra aver voluto scavare ancora più a fondo sulla questione della fine del matrimonio tra il suo ospite e Chiara Ferragni.

La domanda sulla fine del matrimonio dei Ferragnez

“Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?”, ha chiesto ancora la conduttrice di “Belve” dando voce a una delle curiosità dei fan dei Ferragnez. A quel punto Fedez si è mostrato maldisposto per poi lasciarsi andare ad una spiegazione dettagliata delle molteplici motivazioni che hanno portato alla rottura definitiva. Stando alle anticipazioni, Fedez si è commosso pensando alla fine del matrimonio e si è mostrato in tutta la sua vulnerabilità. Ma Francesca Fagnani deve aver toccato un tasto dolente con la domanda successiva tanto che nello studio è subito cambiata l’atmosfera e Fedez si è visibilmente irrigidito. La conduttrice ha infatti cercato di aprire la questione dei rumors sui presunti tradimenti che avrebbero causato la fine dell’era dei Ferragnez. La risposta di Fedez ha gelato subito la conduttrice.

