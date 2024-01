Totti e Ilary, rivelazione bomba di Fabrizio Corona: “Tra loro non è finita! Ecco perché”

Gossip. Totti e Ilary, Fabrizio Corona fa una rivelazione choc sulla ex coppia. Secondo l’esperto di gossip, c’è una grossa novità in arrivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa intricata vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

La rivelazione di Fabrizio Corona

La strada di Fabrizio Corona ha più volte incrociato quella di Totti e Ilary Blasi. Dai gossip su Flavia Vento e il calciatore romano, alla litigata durante la terza edizione del “Grande Fratello Vip”, l’ex re dei paparazzi è stato una presenza costante nella vita della ex coppia. Negli ultimi mesi, Fabrizio Corona è tornato a parlare di Totti e Ilary. Inizialmente ha parlato delle presunte amanti del calciatore e poi ha rivelato che la showgirl avrebbe risentito telefonicamente l’ex marito. (Continua a leggere dopo la foto)

Totti e Ilary, le parole di Fabrizio Corona

Totti e Ilary sono al centro dei gossip da tempo immemore, ormai. La conferma della separazione della storica coppia ha fatto tornare Fabrizio Corona in prima linea con alcune rivelazioni choc. “La storia tra Totti e Ilary Blasi non è ancora finita. Questo per diversi motivi. Il motivo principale, quello tecnico, è che a breve ci sarà un noioso processo. Processo vede numerosi testimoni, legato alla causa della separazione e al mantenimento e alla divisione dei beni. Questo aspetto, nella prima parte della cronaca di gossip di questa storia, ha divertito, incuriosito e sorpreso chi leggeva: partendo dall’intervista di Totti al “Corriere della Sera”, passando per i video ironici e sarcastici di Ilary che gli rispondeva in modo pungente, arrivando poi alla denuncia di furto di Rolex e borse e ai nuovi fidanzati”. (Continua a leggere dopo la foto)

Totti e Ilary, l’epilogo che nessuno si aspetta

Stando alle parole di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, la storia d’amore tra Totti e Ilary sarebbe tutt’altro che giunta al termine. “L’epilogo è stato diverso: Ilary fa un invito virtuale a cena a Francesco, per tornare dalla sua vecchia famiglia e ritrovare a casa il suo posto a tavola, quello di sempre, con quella che è stata ed è tuttora la vera famiglia. Quella che lui ha dimenticato in un colpo solo, ma che Ilary non ha dimenticato. Come ho detto nello speciale pochi mesi fa, Ilary è ancora innamorata di Totti e lo sarà sempre. Solo che, come tutte le coppie separate di oggi, lei non lo riconosce più. Il vecchio Francesco non esiste più, il suo Francesco non esiste più. Di mezzo c’è una nuova compagna.Lei paura del futuro, ma nei suoi occhi vediamo un sogno. Un sogno, che è al tempo stesso una premonizione che vi faccio io: non escludo che entro i prossimi 5 anni la famiglia si possa riunire e amare nuovamente”.