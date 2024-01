Sinner finisce sotto attacco: cosa c’entra Sanremo

Gossip. Sinner ha vinto la finale degli Australian Open domenica, 28 gennaio 2024. Il giovane tennista, a pochi giorni dalla gloriosa vittoria, è già al centro di alcune polemiche. Scopriamo insieme di cosa si tratta. (Continua a leggere dopo la foto)

Sinner, la vittoria e le prime polemiche

Sinner ha vinto la finale degli Australian Open la scorsa domenica, 28 gennaio 2024. Il giovane tennista era già riuscito in un’impresa in cui molti altri, prima di lui, avevano fallito: battere alle semifinali il detentore di record assoluti Novak Đoković. Adesso, fresco di questa incredibile vittoria, il giovane tennista è già finito nel mirino di alcuni attacchi. Il calendario dei prossimi impegni del campionato è al centro delle polemiche. Il campione ha infatti deciso di non partecipare al torneo 250 Atp di Marsiglia. La comunicazione è arrivata all’organizzazione del torneo francese proprio in queste ore. (Continua a leggere dopo la foto)

Sinner, le dure parole dell’organizzazione del torneo 250 Atp di Marsiglia

Sinner è già al centro di alcune polemiche. Dopo aver vinto la finale degli Australian Open la scorsa domenica, 28 gennaio 2024, il giovane tennista è stato duramente criticato per aver deciso di non partecipare al torneo 250 Atp di Marsiglia. L’organizzazione del torneo francese ha criticato il campione con un post molto duro. “Jannik Sinner snobba l’Open 13 Provence 2024. Siamo in trattative con Zverev e avremo risposte in giornata“. Il messaggio, comparso in rete sul profilo dell’Open 13 Provence, è stato cancellato dopo soli circa venticinque minuti ed è stato sostituito con un altro in cui semplicemente si dice che Sinner “dà forfait”. (Continua a leggere dopo la foto)

L’agenda piena del campione

Dopo la vittoria della finale degli Australian Open, l’agenda di Sinner è stracolma di impegni. Per il giovane campione è difficilissimo poter partecipare al torneo di Marsiglia, considerando che fino a giovedì, 1 febbraio 2024, si troverà a Roma per l’incontro al Quirinale con la squadra di Coppa Davis. È inoltre molto probabile che il prossimo week end lo trascorrerà a Sesto, in compagnia della sua famiglia, per poi rientrare a Montecarlo. Infine, resta l’incognita sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Il direttore artistico del concorso canoro, Amadeus, ha più volte ribadito di essere pronto ad aprire le porte della kermesse a Sinner.