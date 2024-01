Home | Sandra Milo, i messaggi per i figli da chi l’ha voluta bene: italiani in lacrime

Gossip. Sandra Milo è scomparsa nella giornata di oggi, 29 gennaio 2024. La famosissima attrice era amata da tutti gli italiani. I suoi amici più cari le hanno dedicato dei messaggi pieni di affetto. Scopriamo insieme le loro parole d’amore. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la rivelazione di Greta e Perla in confessionale

Leggi anche: Sinner, interviene il Papa: le parole inaspettate per il campione

Sandra Milo, la scomparsa della stella del cinema italiano

Sandra Milo è scomparsa nella giornata di oggi, 29 gennaio 2024, all’età di novanta anni. I familiari hanno dato l’annuncio ufficiale della sua morte. Al momento del decesso, l’attrice si trovava a Roma. Dopo la sua scomparsa, migliaia di followers le hanno dedicato messaggi d’amore e affetto. La morte di Sandra Milo ha lasciato un grande vuoto all’interno mondo del cinema. Musa di Federico Fellini, Sandra Milo è stata una delle protagoniste del cinema italiano. (Continua a leggere dopo la foto)

Sandra Milo, le parole degli amici

Dopo la scomparsa di Sandra Milo, migliaia di followers hanno inviato messaggi di cordoglio e d’affetto dedicati al ricordo della grande attrice. Anche i suoi figli hanno pubblicato una foto dall’account Instagram della madre, con un breve messaggio per annunciare la sua scomparsa: “Se n’è andata serenamente, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady“. Sotto a quello scatto, sono iniziati ad apparire una miriade di commenti. Enzo Miccio ha commentato: “Sandra sei stata una donna inimitabile con una forza incredibile e con una bellezza d’animo invidiabile. Grazie perché ci lasci con un sorriso ricordando e riguardando le avventure di ‘Quelle Brave Ragazze”. Anche Elena Guarnieri ha scritto: “Ciao cara Sandra, donna dolce e dall’animo gentile. Con affetto. Elena”. Tra i commenti c’è anche quello di Serena Autieri: “Mancherai immensame Sandra adorata”, e poi Laura Torrisi: “Buon viaggio dolce Sandra. Porterò sempre nel mio cuore i tuoi consigli ed il tuo affetto. Un abbraccio forte alla tua famiglia”, e Laura Pausini: “Buon Viaggio Cara Sandra. Un abbraccio forte a voi con affetto”. Anche Rosita Celentano ha voluto dedicare un messaggio alla straordinaria attrice: “Nooooo che dolore Sandra! Eri l’immagine della gioia e della libertà d’animo. Ci mancherai tanto ma prima o poi ci rincontreremo, un abbraccio di luce a tutte le persone a lei care e ai figli”. (Continua a leggere dopo le foto)

I messaggi degli amici dedicati ai figli di Sandra Milo

Alcuni amici di Sandra Milo hanno voluto omaggiare l’attrice pubblicando dei post sui loro profili social. Mara Venier ha postato una fotografia che ritrae le due donne insieme mentre stanno sorridendo. Alberto Matano ha voluto lanciare un messaggio ai figli della Milo: “Ciao Sandra. Ci siamo voluti tanto bene… Un abbraccio alla nostra Debora, a Azzurra e Ciro”.Simona Ventura ha voluto ricordare l’amica con uno scatto che le ritrae abbracciate e sorridenti: “Sandra non ci credo… Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai. Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene. Vola tranquilla Sandra. Staremo vicini noi ai tuoi figli“. Eleonora Daniele ha voluto pubblicare un breve video in cui ha raccolto le foto in cui lei e l’amica sono ritratte mentre sorridono insieme felici e raggianti. A corredo del video, la giornalista ha dedicato all’attrice delle dolcissime parole: “Amore mio. Te ne sei andata così. Senza avvisare. Come una grande diva. Una delle poche rimaste. Siamo state insieme, tante volte, a sorridere della vita. La tua bontà, generosità e la tua dolcezza mi mancheranno tanto. Abbiamo fatto un bel percorso insieme, nessuno mai potrà dimenticare la tua grande forza e il tuo coraggio… Ciao Sandra“.