“Grande Fratello”, la rivelazione di Greta e Perla in confessionale

Gossip. “Grande Fratello”, Greta Rossetti e Perla Vatiero hanno fatto una rivelazione all’interno del confessionale. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda che ha come protagoniste le ex concorrenti di “Temptation Island”. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Sinner, interviene il Papa: le parole inaspettate per il campione

Leggi anche: Sandra Milo, chi è il suo ultimo fidanzato e perché in passato si parlò molto di lui

“Grande Fratello”, Greta e Perla si ribellano

All’interno del “Grande Fratello”, Greta Rossetti e Perla Vatiero hanno deciso di ribellarsi a quelle che, secondo loro, sarebbero alcune dinamiche che la produzione starebbe mettendo in atto per continuare a parlare di una questione che le riguarda. Si tratta proprio del triangolo amoroso del quale le due giovani ex concorrenti di “Temptation Island” hanno fatto parte come protagoniste. Durante la loro partecipazione a “Temptation Island”, Perla Vatiero era fidanzata con Mirko Brunetti. Al termine del programma, i due si sono lasciati, e il giovane ragazzo ha intrapreso una relazione con Greta. Ma all’interno della casa del “Grande Fratello”, le cose sono improvvisamente cambiate e i tre concorrenti della casa più spiata d’Italia si sono ritrovati ad essere i protagonisti del triangolo amoroso più discusso di questa edizione. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, il confronto durante la diretta

“Grande Fratello”, durante l’ultima puntata si è tornato a parlare del triangolo amoroso che si è creato tra Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Il giovane è rientrato nella casa per parlare prima con Greta e poi con Perla. Mirko ha annunciato recentemente la sua intenzione di voler chiudere per sempre le relazioni con entrambe le donne. Nel corso del tempo sono state tante le speculazioni fatte in merito a questo triangolo amoroso. Sul web c’è chi sostiene il ritorno di Mirko e Perla e chi, invece, tifa per l’ex tentatrice di “Temptation Island”. La questione è stata più volte ripresa durante le puntate del “Grande Fratello” e pare che le due concorrenti si siano stancate di questa situazione. “Ormai il triangolo esiste. Anche il confronto dell’altra volta…che senso ha avuto”, avrebbe detto Perla di ritorno dal confessionale. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole delle due giovani concorrenti

“Grande Fratello”, Perla Vatiero e Greta Rossetti sono sempre più al centro dell’attenzione per il triangolo amoroso che le ha viste protagoniste insieme all’ex fidanzato Mirko Brunetti. Dopo l’ultimo confronto avuto con l’ex durante l’ultima puntata del reality show Mediaset, le ragazze hanno detto di essersi stancate di questa situazione. ” Va inserito il blocco. Quindi si trova un modo anche stupido. Aspettano anche solo una parola sbagliata per poter far sì che riaccada quella cosa lì“, ha detto Perla in seguito al confessionale mentre si stava confrontando con Greta. “Ma sarà sempre così. Del mio ex non mi chiedono niente, è come se non esistesse. Esiste solo Mirko. Io parlo tutto il giorno del mio ex. Sempre“, ha risposto all’inquilina l’ex tentatrice di “Temptation Island”. “Anche io ho parlato di Igor, ma non mi hanno mai chiesto niente“, ha concluso la Vatiero.

Perla e Greta dicono che dal confessionale si spinge sul triangolo con Mirko.

Anche loro piene (ma mai come noi!).

G:"non mi chiedono mai niente di Pier(suo ex),è come se esistesse solo..(mirko)

Meritate 0% di share per sto triangolo trash che non finisce mai!🤡#GrandeFratello pic.twitter.com/00gQ0TaAhZ — Larisa Stefania Isai (@LarisaIsai) January 28, 2024