Sandra Milo, chi è il suo ultimo fidanzato e perché in passato si parlò molto di lui

Gossip. Sandra Milo si è spenta oggi, 29 gennaio 2024, all'età di novanta anni. L'attrice italiana che fu la musa di Federico Fellini, ha avuto una relazione con un uomo di cui si è parlato molto in passato. Scopriamo insieme tutti i dettagli e chi è stato l'ultimo fidanzato della Milo.

Sandra Milo, qual è stato l’ultimo amore della musa di Fellini

Sandra Milo si è spenta oggi, 29 gennaio 2024, tra l'affetto dei suoi cari. La famosa attrice italiana aveva novant'anni e si trovava a Roma nel momento della sua scomparsa. I familiari hanno dato l'annuncio della sua perdita, stringendosi in un profondo lutto insieme all'affetto dei fan. La musa del regista Federico Fellini è stata al centro dei gossip per la sua ultima relazione. Sandra Milo ha fatto la sua prima apparizione in pubblico con il suo ultimo fidanzato nel 2019 sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Sandra Milo, chi è stato l’ultimo fidanzato dell’attrice

Sandra Milo e il suo ultimo compagno sono stati al centro di numerosi gossip negli ultimi anni. La coppia ha fatto la sua prima apparizione in pubblico sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia nel 2019. Alessandro Rorato è un imprenditore veneto di cinquantatré anni. Nel corso dei mesi successivi alla loro prima apparizione sul red carpet di Venezia, la famosa attrice italiana è stata spesso fotografata in compagnia dell'imprenditore, proprietario di un ristorante a Treviso.

Chi è Alessandro Rorato

Alessandro Rorato è un imprenditore veneto di cinquantatré anni. Durante un'intervista rilasciata a Novella 2000, aveva dichiarato di essere perdutamente innamorato dell'attrice. "Mi piace da morire e mi affascina. Sono follemente innamorato di lei e ne sono completamente affascinato. Sandra è una donna che si batte per la libertà, ma ha anche un profondo rispetto per la sua famiglia e i suoi figli".L'imprenditore ha dimostrato il suo profondo amore nei confronti di Sandra Milo regalandole una lampada a forma di libro e un diamante nel corso degli anni.

Un amore platonico

Nonostante le apparizioni in pubblico e le dichiarazioni d’amore, Sandra Milo ha preso le distanze da Alessandro Rorato e non ha mai voluto definirlo come il suo “fidanzato”. Durante un’apparizione al programma Mediaset “Live – Non è la D’Urso”, l’attrice ha dichiarato che la loro relazione fosse solamente “un amore platonico, fisico e spirituale” e che la coppia non si fosse mai scambiata neanche un bacio. Tuttavia, la Milo ha sottolineato di sentirsi molto vicina all’imprenditore e che esistono forme d’amore diverse per ogni persona. “Sono forme d’amore meravigliose, straordinarie, di complicità“. Durante un’intervista rilasciata a RTL 102.5, l’attrice ha voluto ribadire di non essere fidanzata: “Non sono fidanzata. Siamo molto amici. La lontananza, stare tanto tempo senza vederci, alla fine raffredda tutto“.